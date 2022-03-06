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6 марта, 04:45

Вильфанд назвал ультраполярное вторжение причиной грядущих морозов в ряде регионов

Метеоролог отметил, что существенных изменений погоды стоит ждать уже в ближайшую среду.

Воздушные массы из самых холодных регионов России, а также антициклон сформируют очень редкий процесс — ультраполярное вторжение, которое вызовет аномальное похолодание в ряде регионов России. Об этом рассказал РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Синоптические процессы возвращают нас в зимнюю погоду, причём в глубоко зимнюю... Существенное изменение погоды начнётся 9 марта", — отметил Вильфанд.

Синоптик объяснил, что воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории. Поэтому на среднем уровне тропосферы окажутся воздушные массы с северо-востока: с Таймыра, из района Карского моря и Новой Земли. При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон.

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Ранее Вильфанд предупредил о масштабном похолодании в ряде регионов РФ. Так, например, отрицательные аномалии температуры ожидаются на севере европейской части России, на Верхней Волге и на севере Урала. В пределах нормы климатический фон останется на юге.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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