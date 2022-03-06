"Радио Свобода" приостановило работу на территории России
Как утверждается, это произошло после того, как налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС.
Радиостанция "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* (РСЕ/РС) сообщила, что приостанавливает работу на территории России. Об этом говорится в распространённом письменном заявлении пресс-службы организации.
"Радио Свободная Европа / Радио Свобода" приостановило свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС", — указано в заявлении.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту РСЕ/РС за публикацию недостоверной информации о проводимой РФ военной спецоперации по защите Донбасса. Радиостанция контролируется американским правительственным Агентством по глобальным средствам массовой информации, средства на её деятельность выделяет Конгресс США.
Напомним, что за последние дни в РФ приостановили работу несколько СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. Аналогичное решение приняли также телекомпания CNN, агентство Bloomberg и ряд других западных СМИ.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
ТАСС / Михаил Почуев