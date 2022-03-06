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6 марта, 03:15

Посол Антонов назвал звучащие в США лозунги угрозой для международной безопасности

По словам дипломата, некоторые американские политики призывают к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами, не задумываясь о последствиях.

<p>Посол РФ в США Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся достаточно рискованными для всей системы международной безопасности. Так дипломат прокомментировал заявление американского сенатора Рика Скотта, который допустил возможность ввода войск США на Украину.

Американский сенатор Скотт не исключил возможности ввода войск США на Украину

Американский сенатор Скотт не исключил возможности ввода войск США на Украину

"Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчёт своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности", — приводит слова Антонова в "Фейсбуке" российское посольство.

По словам дипломата, сенатор Скотт своим заявлением призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами. Антонов напомнил, что последствия таких событий могут быть крайне тяжёлыми. Он также отметил, что готов к личной встрече с любым американским политиком, и призвал западных законодателей вернуться к налаживанию диалога с РФ.

Ранее в МИД России сочли высказывание сенатора Грэма о Путине террористическим. В дипведомстве подчеркнули неприемлемость подобных выражений для высокого выборного лица и призвали администрацию США принять соответствующие меры.

Юлия Коновалова

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