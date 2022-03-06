Посол Антонов назвал звучащие в США лозунги угрозой для международной безопасности

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие в Вашингтоне лозунги становятся достаточно рискованными для всей системы международной безопасности. Так дипломат прокомментировал заявление американского сенатора Рика Скотта, который допустил возможность ввода войск США на Украину.

"Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчёт своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности", — приводит слова Антонова в "Фейсбуке" российское посольство.

По словам дипломата, сенатор Скотт своим заявлением призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами. Антонов напомнил, что последствия таких событий могут быть крайне тяжёлыми. Он также отметил, что готов к личной встрече с любым американским политиком, и призвал западных законодателей вернуться к налаживанию диалога с РФ.