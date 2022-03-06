Финансист Сосновский раскрыл лучшие на сегодняшний день альтернативы доллару
Специалист отметил, что одним из вариантов замены американской валюты становится покупка физического золота.
В настоящее время в качестве альтернативы доллару можно рассматривать покупку юаней. При этом с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть некоторые трудности (в отличие, например, от швейцарского франка). Однако если нет задачи наличного хранения валюты, то сейчас юань более ликвиден, чем доллар и евро на российском рынке. Об этом рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами компании "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.
"Конечно, в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, поскольку экономика КНР не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам", — отметил он в беседе с агентством "Прайм".
Кроме того, по словам Сосновского, ещё одной альтернативой доллара становится покупка физического золота. Интерес к нему ранее был в России весьма невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20%, однако теперь этот налог отменён. По мнению специалиста, отмена НДС просто превращает физическое золото в нормально торгующийся актив.
"Недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьёзно меняться в стоимости", — добавил Сосновский.
Ранее Лайф писал, что Центробанк снизил комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже. Однако с 4 марта юридические лица также должны будут выплачивать процент при действиях с долларами, евро и фунтами стерлингов через брокеров.
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