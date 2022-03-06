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6 марта, 02:30

Байден поддержал решение Visa и Mastercard приостановить работу в России

При этом сперва в Сбере, а затем и в Центробанке сообщили, что выпущенные в российских банках карты продолжат работать в РФ.

Президент США Джо Байден поддержал решение американских транснациональных платёжных систем Visa и Mastercard приостановить работу в России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден отметил текущие меры, которые принимают США, их союзники, партнёры и частные компании для увеличения расходов России в рамках её агрессии на Украине. В частности, он приветствовал решение, которое приняли вечером Visa и Mastercard", — говорится в заявлении.

В Сбере сообщили, что решение Visa и Mastercard не повлияет на работу карт банка в России

В Сбере сообщили, что решение Visa и Mastercard не повлияет на работу карт банка в России

Напомним, что в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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