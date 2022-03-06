Байден поддержал решение Visa и Mastercard приостановить работу в России

При этом сперва в Сбере, а затем и в Центробанке сообщили, что выпущенные в российских банках карты продолжат работать в РФ.

Президент США Джо Байден поддержал решение американских транснациональных платёжных систем Visa и Mastercard приостановить работу в России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.