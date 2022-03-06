Байден поддержал решение Visa и Mastercard приостановить работу в России

Президент США Джо Байден поддержал решение американских транснациональных платёжных систем Visa и Mastercard приостановить работу в России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден отметил текущие меры, которые принимают США, их союзники, партнёры и частные компании для увеличения расходов России в рамках её агрессии на Украине. В частности, он приветствовал решение, которое приняли вечером Visa и Mastercard", — говорится в заявлении.