Премьер Израиля Бенет обсудил с канцлером ФРГ Шольцем свою встречу с Путиным
Израильский политик накануне встретился с российским лидером, чтобы поговорить об Украине. После этого он отправился в Германию.
Канцлер Германии Олаф Шольц провёл переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В ходе полуторачасовой беседы стороны обсудили состоявшийся разговор израильского премьера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В центре внимания 90-минутного разговора были результаты беседы, которую премьер-министр провёл в субботу с президентом России Путиным в Москве", — указано в заявлении.
Как писал Лайф, Бенет встретился с Путиным в российской столице, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер и премьер Израиля обсудили различные аспекты ситуации в Незалежной в контексте проводимой РФ военной спецоперации по защите Донбасса.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / DPA / picture-alliance / Michael Kappeler