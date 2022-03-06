Премьер Израиля Бенет обсудил с канцлером ФРГ Шольцем свою встречу с Путиным

Израильский политик накануне встретился с российским лидером, чтобы поговорить об Украине. После этого он отправился в Германию.

Канцлер Германии Олаф Шольц провёл переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В ходе полуторачасовой беседы стороны обсудили состоявшийся разговор израильского премьера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. В центре внимания 90-минутного разговора были результаты беседы, которую премьер-министр провёл в субботу с президентом России Путиным в Москве", — указано в заявлении.