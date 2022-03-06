В МИД Канады призвали своих граждан покинуть Россию
Также ведомство порекомендовало согражданам избегать поездок в РФ, аргументировав это ограниченным числом авиарейсов и рестрикциями на финансовые трансакции.
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В Министерстве иностранных дел Канады попросили своих граждан покинуть Россию. Об этом сообщается на сайте дипведомства.
Министерство призвало сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, — уехать, пока это возможно.
"Избегайте любых поездок в Россию по причине последствий вооружённого конфликта на Украине, включая ограниченное число авиарейсов и рестрикции на финансовые трансакции", — отметили в МИД Канады.
Лайф напоминает: Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.