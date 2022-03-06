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6 марта, 03:47

В МИД Канады призвали своих граждан покинуть Россию

Также ведомство порекомендовало согражданам избегать поездок в РФ, аргументировав это ограниченным числом авиарейсов и рестрикциями на финансовые трансакции.

<p>Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

В Министерстве иностранных дел Канады попросили своих граждан покинуть Россию. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Министерство призвало сограждан избегать поездок в Россию, а тех, кто находится в стране, — уехать, пока это возможно.

"Избегайте любых поездок в Россию по причине последствий вооружённого конфликта на Украине, включая ограниченное число авиарейсов и рестрикции на финансовые трансакции", — отметили в МИД Канады.

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Лайф напоминает: Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.

Юлия Коновалова

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