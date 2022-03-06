WSJ: Польша может поставить Украине МиГ-29 и Су-25, если получит от США F-16

О каком именно количестве боевых самолётов может идти речь, пока не уточняется.

Власти Польши могут передать Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 при условии, что взамен от Соединённых Штатов получат истребители F-16. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский обратился накануне к членам Конгресса США с просьбой содействовать поставкам Киеву военных самолётов. Источники газеты утверждают, что в связи с этим Вашингтон рассматривает вариант, при котором Варшава предоставила бы Киеву некоторое количество МиГ-29 и Су-25, а Штаты передали бы Польше истребители собственного производства. Издание не уточняет, о каком именно количестве самолётов может идти речь.

По данным The Wall Street Journal, предполагаемая сделка находится на стадии обсуждения между США и их партнёрами в НАТО. Подобный обмен военной техникой должен быть одобрен руководством как в Вашингтоне, так и в Варшаве, подчёркивает издание.