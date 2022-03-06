WSJ: Польша может поставить Украине МиГ-29 и Су-25, если получит от США F-16
О каком именно количестве боевых самолётов может идти речь, пока не уточняется.
Власти Польши могут передать Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 при условии, что взамен от Соединённых Штатов получат истребители F-16. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.
Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский обратился накануне к членам Конгресса США с просьбой содействовать поставкам Киеву военных самолётов. Источники газеты утверждают, что в связи с этим Вашингтон рассматривает вариант, при котором Варшава предоставила бы Киеву некоторое количество МиГ-29 и Су-25, а Штаты передали бы Польше истребители собственного производства. Издание не уточняет, о каком именно количестве самолётов может идти речь.
По данным The Wall Street Journal, предполагаемая сделка находится на стадии обсуждения между США и их партнёрами в НАТО. Подобный обмен военной техникой должен быть одобрен руководством как в Вашингтоне, так и в Варшаве, подчёркивает издание.
Лайф также рассказывал, что Владимир Зеленский усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, украинский лидер оценил как слабую. Он отметил, что не все члены блока единодушны в решениях. В свою очередь, бывший глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о том, что американцы — слабые люди, так как их волнуют только цены.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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