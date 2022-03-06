Минпромторг допустил ограничение экспорта искусственных сапфиров в крайнем случае

Минпромторг РФ пока не планирует ограничивать объём экспорта искусственных сапфиров российского производства и сделает это лишь в крайнем случае. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. Отмечается, что на сегодняшний день доля России на мировом рынке в данной сфере оценивается в 40%.

"Мы не стремимся развивать недружественные сценарии действий и оставляем за собой это право для реагирования лишь в самых крайних ситуациях", — сказали в министерстве, добавив, что в закупках российского искусственного сапфира заинтересованы в том числе и западные компании.