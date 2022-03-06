КНДР подтвердила испытания баллистической ракеты

Северная Корея подтвердила, что провела в субботу пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника, передаёт северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как сообщается, очередной запуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны.