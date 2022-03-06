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6 марта, 04:11

КНДР подтвердила испытания баллистической ракеты

Очередной пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением по освоению космоса и Академией национальной обороны.

Северная Корея подтвердила, что провела в субботу пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника, передаёт северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как сообщается, очередной запуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны.

"Посредством испытания Государственное управление по освоению космоса подтвердило надёжность системы приёма и передачи спутниковых данных и командования управлением, различных систем наземного контроля и диспетчерских систем управления полётами", — говорится в сообщении ЦТАК.

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Напомним, 25 января Северная Корея запустила две другие ракеты в сторону Японского моря. Тот запуск стал пятым с начала года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.

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ТАСС / AP

Юлия Коновалова

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