Джонсон подготовил план действий по ситуации на Украине из шести пунктов

Британский премьер предполагает мобилизацию международной гуманитарной коалиции в поддержку Незалежной.

План действий по Украине, состоящий из шести пунктов, представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства обратился к международному сообществу с призывом присоединиться к нему. Об этом говорится в сообщении премьерской канцелярии.

"[Президент РФ Владимир] Путин должен проиграть, необходимо, чтобы он зримо потерпел неудачу, осуществляя этот акт агрессии. Недостаточно лишь на словах поддерживать основанный на правилах миропорядок: мы должны защищать его от продолжающихся попыток переписать правила военной силой", — говорится в заявлении Джонсона.

План из шести пунктов предполагает активацию международной гуманитарной коалиции в поддержку Украины, помощь Киеву в защите украинской территории, сильнейшее давление на Россию, предотвращение "ползучей нормализации" действий РФ на Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но лишь на основе полного участия "легитимного украинского правительства", а также осуществления срочной кампании укрепления безопасности во всём Евроатлантическом регионе.