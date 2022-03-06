Джонсон подготовил план действий по ситуации на Украине из шести пунктов
Британский премьер предполагает мобилизацию международной гуманитарной коалиции в поддержку Незалежной.
План действий по Украине, состоящий из шести пунктов, представил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава правительства обратился к международному сообществу с призывом присоединиться к нему. Об этом говорится в сообщении премьерской канцелярии.
"[Президент РФ Владимир] Путин должен проиграть, необходимо, чтобы он зримо потерпел неудачу, осуществляя этот акт агрессии. Недостаточно лишь на словах поддерживать основанный на правилах миропорядок: мы должны защищать его от продолжающихся попыток переписать правила военной силой", — говорится в заявлении Джонсона.
План из шести пунктов предполагает активацию международной гуманитарной коалиции в поддержку Украины, помощь Киеву в защите украинской территории, сильнейшее давление на Россию, предотвращение "ползучей нормализации" действий РФ на Украине, поиск дипломатических путей деэскалации, но лишь на основе полного участия "легитимного украинского правительства", а также осуществления срочной кампании укрепления безопасности во всём Евроатлантическом регионе.
По мнению главы британского правительства, Запад и международное сообщество в целом должны поддержать эти предложения. На следующей неделе он намерен обсудить данную инициативу с премьер-министрами Канады и Нидерландов, а также с лидерами Польши, Чехии, Лондона, Словакии и Венгрии.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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