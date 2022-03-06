CША направили делегацию в Венесуэлу для ослабления её связей с Россией

Вашингтон прилагает усилия по разделению РФ с её международными союзниками на фоне обострения ситуации на Украине.

Делегация США направилась в субботу в Венесуэлу, где планирует встретиться с представителями правительства Николаса Мадуро для ослабления её связей с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, делегация штатов направилась в Венесуэлу в субботу. В неё вошли высокопоставленные представители Госдепартамента и Белого дома. Её состав не разглашается, однако отмечено, что уровень вашингтонской делегации, направленной в Каракас, стал "наиболее высоким за последние годы".