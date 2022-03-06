CША направили делегацию в Венесуэлу для ослабления её связей с Россией
Вашингтон прилагает усилия по разделению РФ с её международными союзниками на фоне обострения ситуации на Украине.
Делегация США направилась в субботу в Венесуэлу, где планирует встретиться с представителями правительства Николаса Мадуро для ослабления её связей с Россией. Об этом сообщает газета The New York Times.
По данным издания, делегация штатов направилась в Венесуэлу в субботу. В неё вошли высокопоставленные представители Госдепартамента и Белого дома. Её состав не разглашается, однако отмечено, что уровень вашингтонской делегации, направленной в Каракас, стал "наиболее высоким за последние годы".
Автор статьи отмечает, что США "прилагают усилия по разделению России с её международными союзниками" на фоне обострения на Украине. По данным издания, в Вашингтоне опасаются угроз безопасности, которые могут исходить от российских союзников в Латинской Америке в случае "углубления противостояния с РФ". Также штаты могут рассматривать Венесуэлу в качестве возможного поставщика нефти в случае введения ограничений в отношении российского энергетического сектора.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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