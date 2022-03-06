ЦБ разъяснил новые правила выплат по внешнему долгу эмитентов

Банк России пояснил, как будут работать новые правила выплат по внешнему долгу российских эмитентов в рамках временного особого положения в целях поддержания финансовой стабильности российского рынка, говорится в сообщении регулятора.

"Кредиторы – резиденты РФ и кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов РФ в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объёме рублёвого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения — в валюте долга", — сообщил Центральный банк РФ.