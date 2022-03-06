ЦБ разъяснил новые правила выплат по внешнему долгу эмитентов
Рублёвые поступления для погашения кредитов должников из стран, которые ввели санкции против Москвы, будут зачисляться на счета типа "С".
Банк России пояснил, как будут работать новые правила выплат по внешнему долгу российских эмитентов в рамках временного особого положения в целях поддержания финансовой стабильности российского рынка, говорится в сообщении регулятора.
"Кредиторы – резиденты РФ и кредиторы из стран, не присоединившихся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов РФ в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объёме рублёвого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения — в валюте долга", — сообщил Центральный банк РФ.
Примечательно, что рублёвые выплаты для погашения долговых обязательств кредиторам из стран, которые ввели санкции против Москвы, будут зачисляться на счета типа "С", открываемые в российских и иностранных кредитных организациях.
А сегодня ночью транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ.
ТАСС / Михаил Терещенко