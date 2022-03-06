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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 07:34
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Ветеран "Альфы" Гончаров назвал захват заложников на Украине крупнейшим в истории

Помимо призывов России к мировому сообществу о принуждении Киева к гуманному отношению к мирным людям важно, чтобы проявили активность и страны, чьих граждан удерживают националисты.

Украинские националисты, захватившие порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины, тем самым совершили крупнейший в истории подобный террористический акт. Об этом заявил РИА "Новости" почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников", — сказал ветеран "Альфы".

Согласно данным Национального центра управления обороной, представители националистических формирований в Харькове, Сумах и других городах держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев из Индии, Иордании, Египта, Вьетнама, Танзании и других стран. Гончаров считает, что помимо призывов России к мировому сообществу о принуждении Киева к гуманному отношению к мирным людям в районе спецоперации крайне важно, чтобы проявили активность и страны, чьих граждан удерживают украинские националисты.

"Россия делает всё для помощи мирным людям: мы создаём гуманитарные коридоры, даём автобусы для людей, которые решат покинуть города по этим коридорам, и так далее. Но пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на [Владимира] Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан", — резюмировал эксперт.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.

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Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Оксана Попова
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