Помимо призывов России к мировому сообществу о принуждении Киева к гуманному отношению к мирным людям важно, чтобы проявили активность и страны, чьих граждан удерживают националисты.

Украинские националисты, захватившие порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины, тем самым совершили крупнейший в истории подобный террористический акт. Об этом заявил РИА "Новости" почётный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников", — сказал ветеран "Альфы".

Согласно данным Национального центра управления обороной, представители националистических формирований в Харькове, Сумах и других городах держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев из Индии, Иордании, Египта, Вьетнама, Танзании и других стран. Гончаров считает, что помимо призывов России к мировому сообществу о принуждении Киева к гуманному отношению к мирным людям в районе спецоперации крайне важно, чтобы проявили активность и страны, чьих граждан удерживают украинские националисты.