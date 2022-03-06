Минобороны РФ показало кадры выдвижения подразделений ВДВ в Киевской области
Ранее в военном ведомстве заявили о продолжении наступления войск РФ, ЛНР и ДНР.
Выдвижение подразделений ВДВ в рамках "Операции Z" в Киевской области. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало видео выдвижения подразделений ВДВ в Киевской области в рамках "Операции Z" на Украине.
На кадрах можно заметить российскую бронетехнику с бойцами ВДВ, двигающуюся вперёд. На боевых машинах, к слову, выведены знаки V. Ранее в военном ведомстве заявили о продолжении наступления войск РФ, ЛНР и ДНР.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Минобороны РФ