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6 марта, 07:44

Минобороны РФ показало кадры выдвижения подразделений ВДВ в Киевской области

Ранее в военном ведомстве заявили о продолжении наступления войск РФ, ЛНР и ДНР.

Выдвижение подразделений ВДВ в рамках "Операции Z" в Киевской области. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео выдвижения подразделений ВДВ в Киевской области в рамках "Операции Z" на Украине.

На кадрах можно заметить российскую бронетехнику с бойцами ВДВ, двигающуюся вперёд. На боевых машинах, к слову, выведены знаки V. Ранее в военном ведомстве заявили о продолжении наступления войск РФ, ЛНР и ДНР.

Смертоносный дуэт: Минобороны РФ показало уничтожение украинской бронетехники с вертолётов Ка-52

Смертоносный дуэт: Минобороны РФ показало уничтожение украинской бронетехники с вертолётов Ка-52

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Минобороны РФ

Виктория Дитрих

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