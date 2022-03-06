В ЛНР заявили о полном контроле над 54 населёнными пунктами в республике

"Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооружённых формирований Украины освобождено ещё восемь населённых пунктов: Кряковка, Каменка, Индустриальное, Макеевка, Сухановка, Боровеньки, Голиково и Невское", — говорится в оперативной сводке Народной милиции (НМ) ЛНР, опубликованной в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что всего под полным контролем ЛНР находится уже 54 населённых пункта.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.