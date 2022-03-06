В ЛНР заявили о полном контроле над 54 населёнными пунктами в республике
К настоящему моменту освобождены ещё Кряковка, Каменка, Индустриальное, Макеевка, Сухановка, Боровеньки, Голиково и Невское.
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что в ходе "Операции Z" удалось установить контроль над 54 населёнными пунктами, которые ранее были заняты киевскими силовиками.
"Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства от вооружённых формирований Украины освобождено ещё восемь населённых пунктов: Кряковка, Каменка, Индустриальное, Макеевка, Сухановка, Боровеньки, Голиково и Невское", — говорится в оперативной сводке Народной милиции (НМ) ЛНР, опубликованной в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что всего под полным контролем ЛНР находится уже 54 населённых пункта.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Мальгавко Сергей