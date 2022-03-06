СК фиксирует доказательства новых обстрелов городов Донбасса со стороны ВСУ
Сегодня украинские войска открыли огонь по населённым пунктам Докучаевск, Спартак, Донецк и Луганское, применив тяжёлое вооружение.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", — сказано в сообщении ведомства.
Сегодня сообщалось о том, что ВСУ обстреляли населённые пункты Докучаевск, Спартак, Донецк и Луганское, применив тяжёлое вооружение. Также под обстрел попало село Весёлое Донецкой Народной Республики.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Артём Геодакян