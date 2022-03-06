СК фиксирует доказательства новых обстрелов городов Донбасса со стороны ВСУ

Сегодня украинские войска открыли огонь по населённым пунктам Докучаевск, Спартак, Донецк и Луганское, применив тяжёлое вооружение.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ расследовать обстоятельства новых обстрелов в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных обстрелов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих", — сказано в сообщении ведомства.