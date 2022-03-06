Горсовет Мариуполя объявил о возобновлении эвакуации населения по гумкоридору

Горсовет Мариуполя сообщил о возобновлении эвакуации мирного населения сегодня в 12:00 (13:00 мск). Украинские власти пообещали соблюдать на время выхода населения до 21:00 (22:00 мск) режим тишины.

"С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зелёного" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье", — уточнили в горсовете.

Эвакуацию намерены проводить из трёх локаций — СК "Ильичёвец" (пр. Нахимова, 53), драматический театр (Театральная площадь, 1) и Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193) — муниципальными автобусами. Покинуть город можно и на личном транспорте, но исключительно за колонной автобусов. При этом гражданских просят брать с собой людей, заполнять максимально транспорт. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.