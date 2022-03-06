Горсовет Мариуполя объявил о возобновлении эвакуации населения по гумкоридору
Для вывода населения выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Горсовет Мариуполя сообщил о возобновлении эвакуации мирного населения сегодня в 12:00 (13:00 мск). Украинские власти пообещали соблюдать на время выхода населения до 21:00 (22:00 мск) режим тишины.
"С 12:00 начинается эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного "зелёного" коридора выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье", — уточнили в горсовете.
Эвакуацию намерены проводить из трёх локаций — СК "Ильичёвец" (пр. Нахимова, 53), драматический театр (Театральная площадь, 1) и Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193) — муниципальными автобусами. Покинуть город можно и на личном транспорте, но исключительно за колонной автобусов. При этом гражданских просят брать с собой людей, заполнять максимально транспорт. Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается.
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.
ТАСС / Сергей Бобылев