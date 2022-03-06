ДНР: "Азов" заложил около 10 тысяч мин "Лепесток" в жилых домах в Мариуполе
Радикалы устанавливали взрывные устройства беспорядочно в зданиях на улице Московская и проспект Победы.
Боевики украинского радикального националистического батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя. Об этом узнала Народная милиция ДНР.
"Подтверждается информация о минировании боевиками "Азов" жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы. Националисты беспорядочно установили порядка 10 тысяч единиц мин ПФМ-1 "Лепесток", — уточняется в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как стало известно Народной милиции, боевики продолжают препятствовать выходу мирного населения из Мариуполя. Поэтому покинуть город смогло очень мало гражданских.
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.
ТАСС / AP / Sergei Grits