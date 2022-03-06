ДНР: "Азов" заложил около 10 тысяч мин "Лепесток" в жилых домах в Мариуполе

Радикалы устанавливали взрывные устройства беспорядочно в зданиях на улице Московская и проспект Победы.

Боевики украинского радикального националистического батальона "Азов" заложили около десяти тысяч мин в жилых домах в центре Мариуполя. Об этом узнала Народная милиция ДНР.

"Подтверждается информация о минировании боевиками "Азов" жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы. Националисты беспорядочно установили порядка 10 тысяч единиц мин ПФМ-1 "Лепесток", — уточняется в сообщении в Telegram-канале ведомства.