"Как мы до этого дошли?": Байден рассказал о "вторжении Путина в Россию"

79-летний президент США Джо Байден вновь оконфузился, обсуждая в одном из интервью военную спецоперацию России на Украине. Американский лидер заявил, что его российский коллега Владимир Путин вторгся на территорию РФ.

"Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли? Такого не было со времён Второй мировой войны", — заявил Байден.