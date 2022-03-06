"Как мы до этого дошли?": Байден рассказал о "вторжении Путина в Россию"
При этом американский лидер поведал, что подобного не случалось со времён Второй мировой войны.
Байден заявил, что Путин "вторгся на территорию России". Видео © Red Voice Media
79-летний президент США Джо Байден вновь оконфузился, обсуждая в одном из интервью военную спецоперацию России на Украине. Американский лидер заявил, что его российский коллега Владимир Путин вторгся на территорию РФ.
"Что происходит на международном уровне? Как вы знаете, Путин решил вторгнуться в Россию. Как мы до этого дошли? Такого не было со времён Второй мировой войны", — заявил Байден.
Лайф уже неоднократно рассказывал, что Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Буквально несколько дней назад американский президент перепутал украинцев с иранцами. Однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном и оговорился, заявив, что любит детей "больше, чем людей". Кроме того, Байден не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом Штатов. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Из-за подобных инцидентов ему дали прозвище Джо Деменцио.
Facebook / Joe Biden