НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 08:11

В России за сутки госпитализировали 8242 пациента с ковидом

Всего за последние 24 часа было выявлено 79 863 новых случая CoViD-19.

<p>Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Почти 8,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России — на 11,3% меньше, чем накануне. Статистику ежедневно публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением ковида.

"По состоянию на 6 марта 2022 года в РФ количество госпитализаций за сутки составило 8242 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%", — говорится в сообщении оперштаба.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах, ещё в двух субъектах ситуация осталась без изменений. Всего за минувшие сутки было выявлено 79 863 новых случая CoViD-19, умерло 744 человека.

Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"

Гинцбург оценил эффективность "коктейля из антител" против "стелс-омикрона"

Ранее Александр Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" против ковида. Если всё пройдёт успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, отметил глава НИЦ.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1