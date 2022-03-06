В России за сутки госпитализировали 8242 пациента с ковидом
Всего за последние 24 часа было выявлено 79 863 новых случая CoViD-19.
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Почти 8,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России — на 11,3% меньше, чем накануне. Статистику ежедневно публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением ковида.
"По состоянию на 6 марта 2022 года в РФ количество госпитализаций за сутки составило 8242 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%", — говорится в сообщении оперштаба.
Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах, ещё в двух субъектах ситуация осталась без изменений. Всего за минувшие сутки было выявлено 79 863 новых случая CoViD-19, умерло 744 человека.
Ранее Александр Гинцбург анонсировал первую фазу испытаний "коктейля из антител" против ковида. Если всё пройдёт успешно, эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, отметил глава НИЦ.