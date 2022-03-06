В России за сутки госпитализировали 8242 пациента с ковидом

Почти 8,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России — на 11,3% меньше, чем накануне. Статистику ежедневно публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением ковида.

"По состоянию на 6 марта 2022 года в РФ количество госпитализаций за сутки составило 8242 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,3%", — говорится в сообщении оперштаба.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах, ещё в двух субъектах ситуация осталась без изменений. Всего за минувшие сутки было выявлено 79 863 новых случая CoViD-19, умерло 744 человека.