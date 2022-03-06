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6 марта, 08:07

Овечкин набрал три очка в матче НХЛ против "Сиэтла"

Российский форвард был признан лучшим игроком встречи.

"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке победил клуб "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Лучшим игроком встречи был признан капитан столичной команды Александр Овечкин. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Гол стал для россиянина 764-м в заокеанской карьере. Он по-прежнему занимает четвёртое место среди лучших снайперов в истории лиги.

"Вашингтон" усилил личную охрану Овечкина

"Вашингтон" усилил личную охрану Овечкина

Третью позицию занимает Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб. Вторым идёт Горди Хоу (801), рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

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NHL

Роман Фейгин

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