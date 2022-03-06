Овечкин набрал три очка в матче НХЛ против "Сиэтла"
Российский форвард был признан лучшим игроком встречи.
"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке победил клуб "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Лучшим игроком встречи был признан капитан столичной команды Александр Овечкин. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.
Гол стал для россиянина 764-м в заокеанской карьере. Он по-прежнему занимает четвёртое место среди лучших снайперов в истории лиги.
Третью позицию занимает Яромир Ягр, на счету которого 766 шайб. Вторым идёт Горди Хоу (801), рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).
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