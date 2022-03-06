Овечкин набрал три очка в матче НХЛ против "Сиэтла"

"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке победил клуб "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Лучшим игроком встречи был признан капитан столичной команды Александр Овечкин. Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Гол стал для россиянина 764-м в заокеанской карьере. Он по-прежнему занимает четвёртое место среди лучших снайперов в истории лиги.