В ВТБ заверили, что приостановка Visa и Mastercard в РФ не повлияет на работу банка
Клиенты смогут использовать карты "Мир", спрос на которые за последнюю неделю вырос на 15%, а выпуск цифрового платёжного средства — в 5 раз.
Платёжные системы Visa и Mastercard и их решение приостановить свою деятельность в России никак не повлияет на обслуживание клиентов финансовой организации ВТБ в РФ, сообщается в пресс-релизе банка.
"Решение иностранных платёжных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все транзакции по картам Visa и Mastercard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов Pay и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Мы рекомендуем использовать пластиковые карты Visa и Mastercard", — отмечается в сообщении ВТБ, добавив, что клиенты смогут юзать платёжные средства "Мир", спрос на которые за последнюю неделю вырос на 15%, а выпуск цифровой карты — в 5 раз.
Напомним, что в ночь на 6 марта транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении операций в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ.
Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская