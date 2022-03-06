В ВТБ заверили, что приостановка Visa и Mastercard в РФ не повлияет на работу банка

Платёжные системы Visa и Mastercard и их решение приостановить свою деятельность в России никак не повлияет на обслуживание клиентов финансовой организации ВТБ в РФ, сообщается в пресс-релизе банка.

"Решение иностранных платёжных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все транзакции по картам Visa и Mastercard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов Pay и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках. Мы рекомендуем использовать пластиковые карты Visa и Mastercard", — отмечается в сообщении ВТБ, добавив, что клиенты смогут юзать платёжные средства "Мир", спрос на которые за последнюю неделю вырос на 15%, а выпуск цифровой карты — в 5 раз.