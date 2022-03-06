Экономист Колташов рассказал о последствиях отключения Visa и Mastercard для россиян

В России есть собственная система межбанковского обмена информации ("Мир"), поэтому прекращение работы в стране американских транснациональных корпораций Visa и Mastercard ни на что не повлияет. Просто все их карты превратятся в "Мир", объяснил в беседе с Лайфом экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

По его мнению, американские системы уходят с российских рынков навсегда, так как Россия — это не та страна, куда можно входить и выходить, как на качелях. Колташов считает, что прекращение деятельности Visa и Mastercard в первую очередь рассчитано на психологический эффект. По его словам, большое количество компаний, заявляющих о своём уходе из России, имеют в стране ничтожное значение. Но из-за популярности этих брендов подобные сообщения производят сильное впечатление на публику.