Экономист Колташов рассказал о последствиях отключения Visa и Mastercard для россиян
Он посоветовал соотечественникам в ближайшее время не посещать страны Евросоюза, пока люди там не успокоятся и не поймут, что это Запад бьёт по РФ, а не наоборот.
В России есть собственная система межбанковского обмена информации ("Мир"), поэтому прекращение работы в стране американских транснациональных корпораций Visa и Mastercard ни на что не повлияет. Просто все их карты превратятся в "Мир", объяснил в беседе с Лайфом экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.
По его мнению, американские системы уходят с российских рынков навсегда, так как Россия — это не та страна, куда можно входить и выходить, как на качелях. Колташов считает, что прекращение деятельности Visa и Mastercard в первую очередь рассчитано на психологический эффект. По его словам, большое количество компаний, заявляющих о своём уходе из России, имеют в стране ничтожное значение. Но из-за популярности этих брендов подобные сообщения производят сильное впечатление на публику.
"Остаётся ожидать, когда правительство заключит соглашения с как можно большим количеством евразийских стран для принятия карты "Мир", чтобы она везде работала. Это будет происходить. У нас будут работать китайские системы совершенно стабильно. Но вектор наших поездок изменится. В ЕС вообще сейчас ехать я никому не рекомендую. Людям нужно успокоиться и понять, что Запад по нам сейчас бьёт. Да, бьёт! Но что поделаешь. Благодаря тому, что были приняты меры, была разработана эта система ("Мир". — Прим. Лайфа), она функционирует. Это область наименьшего беспокойства должна быть на сегодня", — заключил эксперт.
Напомним, поводом для введения санкций и прочих ограничений экономического характера стала специальная военная операция по защите Донбасса — "Операция Z", о проведении которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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