Повелитель неба: Появилось видео уничтожения военного объекта украинских националистов с российского Су-34
Авиация ВКС России завоевала господство в воздухе над Незалежной и наносит удары, в частности по позициям ПВО.
Уничтожение военного объекта украинских националистов с российского Су-34. Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ показало на видео действие экипажей самолётов оперативно-тактической авиации ВКС страны в ходе специальной военной операции на Украине. На кадрах уничтожение военного объекта националистов с российского Су-34.
В оборонном ведомстве отметили, что авиация ВКС России завоевала господство в небе над Незалежной и наносит высокоточные удары, в частности по позициям ПВО. Мишенями становятся также объекты военной инфраструктуры, укреплённые позиции националистических формирований.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Минобороны РФ