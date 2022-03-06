ЛНР: Бойцы ВСУ устроили перестрелку с нацбатальонами в Лисичанске

По предварительным данным, сейчас в подконтрольных Киеву населённых пунктах Рубежное, Северодонецк и Лисичанск украинские силовики находятся без командования.

В населённом пункте Лисичанск, который находится под контролем Киева, произошло столкновение между националистическими батальонами и Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе 12:00 нашей разведкой была зафиксирована перестрелка между нацбатальонами и Вооружёнными силами Украины", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".