ЛНР: Бойцы ВСУ устроили перестрелку с нацбатальонами в Лисичанске
По предварительным данным, сейчас в подконтрольных Киеву населённых пунктах Рубежное, Северодонецк и Лисичанск украинские силовики находятся без командования.
В населённом пункте Лисичанск, который находится под контролем Киева, произошло столкновение между националистическими батальонами и Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районе 12:00 нашей разведкой была зафиксирована перестрелка между нацбатальонами и Вооружёнными силами Украины", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
По словам Марочко, в данный момент в населённых пунктах Рубежное, Северодонецк и Лисичанск находятся разрозненные подразделения украинских силовиков без командования.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Сегодня в ЛНР заявили о полном контроле над 54 населёнными пунктами в республике. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ