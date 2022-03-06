СМИ: Карпин ведёт переговоры с "Ростовом"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ведёт переговоры с руководством "Ростова" в связи с возможным возвращением на пост наставника команды. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, в случае подписания соглашения 53-летний специалист сможет совмещать работу в ростовском клубе и в сборной России.

Ранее Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год. Также он работал с московским "Спартаком", испанской "Мальоркой" и армавирским "Торпедо".