СМИ: Карпин ведёт переговоры с "Ростовом"
Не исключено, что специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ведёт переговоры с руководством "Ростова" в связи с возможным возвращением на пост наставника команды. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации издания, в случае подписания соглашения 53-летний специалист сможет совмещать работу в ростовском клубе и в сборной России.
Ранее Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год. Также он работал с московским "Спартаком", испанской "Мальоркой" и армавирским "Торпедо".
Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Он вывел команду в стыковые матчи за право поехать на ЧМ-2022, но ФИФА отстранила сборную от участия в ближайших международных матчах.
ТАСС / Пётр Ковалёв