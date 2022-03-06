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6 марта, 11:11

СМИ: Карпин ведёт переговоры с "Ростовом"

Не исключено, что специалист будет совмещать работу в клубе и сборной.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ведёт переговоры с руководством "Ростова" в связи с возможным возвращением на пост наставника команды. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, в случае подписания соглашения 53-летний специалист сможет совмещать работу в ростовском клубе и в сборной России.

Ранее Карпин возглавлял "Ростов" с 2017 по 2021 год. Также он работал с московским "Спартаком", испанской "Мальоркой" и армавирским "Торпедо".

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Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Он вывел команду в стыковые матчи за право поехать на ЧМ-2022, но ФИФА отстранила сборную от участия в ближайших международных матчах.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Роман Фейгин

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