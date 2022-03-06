Глава Евросовета: ЕС определённо не находится в состоянии войны с Россией

Он отметил, что Евросоюз "на всех уровнях" поддерживает дружественную Украину, а также добавил, что общение с РФ носит сложный, хрупкий и разочаровывающий характер.

ЕС не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, а сохраняет открытыми все каналы связи с Москвой. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

"Европейский союз определённо не находится в состоянии войны с Россией", — сказал Мишель в беседе с изданием.