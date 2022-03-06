Глава Евросовета: ЕС определённо не находится в состоянии войны с Россией
Он отметил, что Евросоюз "на всех уровнях" поддерживает дружественную Украину, а также добавил, что общение с РФ носит сложный, хрупкий и разочаровывающий характер.
ЕС не находится в состоянии войны с Россией из-за конфликта на Украине, а сохраняет открытыми все каналы связи с Москвой. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.
"Европейский союз определённо не находится в состоянии войны с Россией", — сказал Мишель в беседе с изданием.
Он отметил, что ЕС "на всех уровнях" поддерживает дружественную Украину, а также добавил, что и с Россией, несмотря на "известную трагическую ситуацию", все каналы связи сохраняются открытыми. При этом глава Европейского совета подчеркнул, что общение с РФ носит сложный, хрупкий и разочаровывающий характер.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
EPA / JULIEN WARNAND