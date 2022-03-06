Начальник штаба обороны Британии рассказал о несовершенстве каналов связи с Россией

Он подчеркнул, что общение оборонных структур обеих стран не прекращалось, но есть необходимость в улучшении данного механизма.

Каналы связи между оборонными ведомствами Британии и России продолжают действовать, но они далеки от совершенства. Об этом сказал начальник штаба обороны Соединённого Королевства Тони Радакин в эфире телеканала BBC.

"У нас есть линия [связи] в Министерстве обороны, которая идёт напрямую в оперативный штаб в Москве, она тестируется каждый день. Мы использовали эту линию, чтобы сказать генералу [начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию] Герасимову, что нам необходимо поговорить и мы ждём его ответа", — уточнил он.

Радакин добавил, что такие прямые линии связи есть и у других стран, однако он обратил внимание, что Великобритании хотелось бы сильнее развивать с Россией канал связи оборонных структур. По его словам, к этому прикладываются усилия обеих сторон.