Начальник штаба обороны Британии рассказал о несовершенстве каналов связи с Россией
Он подчеркнул, что общение оборонных структур обеих стран не прекращалось, но есть необходимость в улучшении данного механизма.
Каналы связи между оборонными ведомствами Британии и России продолжают действовать, но они далеки от совершенства. Об этом сказал начальник штаба обороны Соединённого Королевства Тони Радакин в эфире телеканала BBC.
"У нас есть линия [связи] в Министерстве обороны, которая идёт напрямую в оперативный штаб в Москве, она тестируется каждый день. Мы использовали эту линию, чтобы сказать генералу [начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию] Герасимову, что нам необходимо поговорить и мы ждём его ответа", — уточнил он.
Радакин добавил, что такие прямые линии связи есть и у других стран, однако он обратил внимание, что Великобритании хотелось бы сильнее развивать с Россией канал связи оборонных структур. По его словам, к этому прикладываются усилия обеих сторон.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / YURI KOCHETKOV