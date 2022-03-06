"Мама, привет, я живой": Минобороны РФ показало, как пленные бойцы ВСУ звонят своим семьям

В военном ведомстве также отметили, что к прекратившим сопротивление и сдавшимся гуманное и уважительное отношение, несмотря на то что украинские боевики ведут себя совсем иначе.

Пленные украинские военные звонят своим родным. Видео © Минобороны РФ

Минобороны РФ показало видео с попавшими в плен военнослужащими ВСУ, которым дали возможность позвонить домой и поговорить с родными и близкими. Они сразу же связались со своими семьями, сообщив, что с ними всё в порядке. А на том конце провода, видимо, только и ждали фразы: "Мама, привет, я живой, всё хорошо".

В военном ведомстве также отметили, что с пленными в республиках Донбасса обходятся очень хорошо. К прекратившим сопротивление и сдавшимся военнослужащим ВСУ гуманное и уважительное отношение, несмотря на то что украинские боевики ведут себя совсем иначе. Так, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать применение пыток к российским военным со стороны ВСУ.