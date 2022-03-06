"Мама, привет, я живой": Минобороны РФ показало, как пленные бойцы ВСУ звонят своим семьям
В военном ведомстве также отметили, что к прекратившим сопротивление и сдавшимся гуманное и уважительное отношение, несмотря на то что украинские боевики ведут себя совсем иначе.
Пленные украинские военные звонят своим родным. Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ показало видео с попавшими в плен военнослужащими ВСУ, которым дали возможность позвонить домой и поговорить с родными и близкими. Они сразу же связались со своими семьями, сообщив, что с ними всё в порядке. А на том конце провода, видимо, только и ждали фразы: "Мама, привет, я живой, всё хорошо".
В военном ведомстве также отметили, что с пленными в республиках Донбасса обходятся очень хорошо. К прекратившим сопротивление и сдавшимся военнослужащим ВСУ гуманное и уважительное отношение, несмотря на то что украинские боевики ведут себя совсем иначе. Так, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать применение пыток к российским военным со стороны ВСУ.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.
Минобороны РФ