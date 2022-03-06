"Подарок от "Азова": Басурин показал заложенные по всему Мариуполю украинские мины "Лепесток"
По его словам, снаряды противопехотные и они запрещены, но националистов это не останавливает. По городу раскидано около 10 тысяч таких взрывных устройств.
Басурин рассказал, какие взрывные устройства используют подразделения ВСУ в Мариуполе и Волновахе. Видео © LIFE
Войска Донецкой Народной Республики ведут зачистку Волновахи, однако продвижение подразделений затруднено, так как вся территория города заминирована украинскими силовиками. Об этом рассказал Лайфу замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и показал обнаруженные ранее снаряды.
"Растяжка была в виде сгущённого молока. Может, в надежде, что кто-то поднимет и подорвётся. Мин очень много. По последней информации, в Мариуполе начали минировать всё подряд противопехотными запрещёнными минами. Порядка 10 тысяч [мин] сейчас раскидали по городу", — рассказал Басурин.
По его словам, украинские силовики также используют мины под названием "Лепесток". Как правило, они небольшого размера, однако если человек наступит на это взрывное устройство, то лишится стопы.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад и показал фото оставшихся частей здания. По данным властей, прошедшей ночью в результате обстрела донецкого посёлка Александровка три мирных жителя получили минно-взрывные травмы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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