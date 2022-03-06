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6 марта, 10:32

На саммите ЕС обсудят создание европейских кибернаступательных сил

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поддержит это предложение, и отметил гигантский прорыв в этой сфере в последнее время.

На саммите Евросоюза, который пройдёт во французском Версале 10–11 марта, состоится обсуждение создания европейских кибернаступательных сил. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Лично я выступаю за создание европейских кибернаступательных сил. К настоящему моменту ЕС совершил гигантский прорыв в сфере кибербезопасности", — заявил он.

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Кроме того, по данным агентства Bloomberg, на этом саммите Евросоюза пройдёт обсуждение членства Украины в ЕС. Отмечается, что постпреды попросят Еврокомиссию дать первоначальную оценку шансам Незалежной на присоединение к блоку.

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europa.eu

Александра Васильева

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