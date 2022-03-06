На саммите ЕС обсудят создание европейских кибернаступательных сил
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поддержит это предложение, и отметил гигантский прорыв в этой сфере в последнее время.
На саммите Евросоюза, который пройдёт во французском Версале 10–11 марта, состоится обсуждение создания европейских кибернаступательных сил. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche.
"Лично я выступаю за создание европейских кибернаступательных сил. К настоящему моменту ЕС совершил гигантский прорыв в сфере кибербезопасности", — заявил он.
Кроме того, по данным агентства Bloomberg, на этом саммите Евросоюза пройдёт обсуждение членства Украины в ЕС. Отмечается, что постпреды попросят Еврокомиссию дать первоначальную оценку шансам Незалежной на присоединение к блоку.