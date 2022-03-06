На саммите ЕС обсудят создание европейских кибернаступательных сил

На саммите Евросоюза, который пройдёт во французском Версале 10–11 марта, состоится обсуждение создания европейских кибернаступательных сил. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Лично я выступаю за создание европейских кибернаступательных сил. К настоящему моменту ЕС совершил гигантский прорыв в сфере кибербезопасности", — заявил он.