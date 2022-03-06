ЦБ разрешил банкам РФ засекретить часть обязательной отчётности
Однако кредитные организации по-прежнему должны будут предоставлять данные в регулятор, что позволит осуществлять надзор за их деятельностью, а также проводить анализ сектора.
Российским банкам с февраля для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введёнными западными странами санкциями, дозволено не публиковать финансовую отчётность по российским стандартам, сообщил Центробанк.
"Банк России принял решение временно сократить объём раскрытия отчётности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка России. Это сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введёнными западными странами санкциями", — сказано в сообщении ЦБ.
При этом кредитные организации продолжат предоставлять в ЦБ отчётность по РСБУ, что позволит осуществлять надзор за деятельностью банков и анализировать положение банковского сектора. Новый порядок действует с февраля 2022 года. Также у банков останется возможность по необходимости раскрывать отчётность своим контрагентам в рамках обычных бизнес-процессов.
А ранее Лайф сообщал, что ЦБ разъяснил новые правила выплат по внешнему долгу эмитентов. Рублёвые поступления для погашения кредитов должников из стран, которые ввели санкции против Москвы, будут зачисляться на счета типа "С".