ЦБ разрешил банкам РФ засекретить часть обязательной отчётности

Однако кредитные организации по-прежнему должны будут предоставлять данные в регулятор, что позволит осуществлять надзор за их деятельностью, а также проводить анализ сектора.

Российским банкам с февраля для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введёнными западными странами санкциями, дозволено не публиковать финансовую отчётность по российским стандартам, сообщил Центробанк.



"Банк России принял решение временно сократить объём раскрытия отчётности, публикуемой кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка России. Это сделано для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введёнными западными странами санкциями", — сказано в сообщении ЦБ.

При этом кредитные организации продолжат предоставлять в ЦБ отчётность по РСБУ, что позволит осуществлять надзор за деятельностью банков и анализировать положение банковского сектора. Новый порядок действует с февраля 2022 года. Также у банков останется возможность по необходимости раскрывать отчётность своим контрагентам в рамках обычных бизнес-процессов.