В Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на "военные рельсы"

Предприятия Незалежной перепрофилировались в новых условиях и стали выполнять заказы по ремонту боевой техники.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о переводе экономики страны на "военные рельсы". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".