В Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на "военные рельсы"
Предприятия Незалежной перепрофилировались в новых условиях и стали выполнять заказы по ремонту боевой техники.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о переводе экономики страны на "военные рельсы". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
"Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику", — написал Резников.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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