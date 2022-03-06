США предложили компаниям Балтии интеграцию в систему ПВО НАТО
Она должна также иметь в том числе возможность противодействия беспилотникам.
США на сайте госконтрактов запросили у компаний предварительные предложения о поставке систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их слиянии в систему противовоздушной обороны НАТО.
В документе указано, что предложения по размещению систем ПВО в Прибалтике принимаются для "проведения маркетингового исследования и определения заинтересованных и обладающих необходимыми ресурсами компаний". По предварительным данным, системы ПВО смогут противодействовать беспилотникам.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Getty Images / Hristo Rusev