Путин и Эрдоган обсуждают по телефону Украину
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Kremlin
Ранее сообщалось, что турецкий лидер намерен передать российскому коллеге предложения по созданию условий для переговоров с Зеленским.
Президент Турции Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин проводят переговоры по телефону, передаёт телеканал TRT Haber.
"В эти минуты начались телефонные переговоры президента Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждается ситуация на Украине. Ожидается заявление канцелярии турецкого лидера", — уточняет телеканал.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.