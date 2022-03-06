Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад

Украинские силовики обстреляли Донецк и примыкающий к нему город Макеевка из крупнокалиберной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град", в результате чего на этих территориях возникли пожары, некоторые дома были разрушены. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате попадания боеприпасов сразу по трём адресам в Червоногвардейском районе Макеевки начались пожары. Кулемзин также сообщил, что прошедшей ночью при обстреле донецкого посёлка Александровка три мирных жителя получили минно-взрывные травмы. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Кроме того, украинский снаряд попал в местный детский сад. В результате удара повреждены кровля, стена и окна здания.