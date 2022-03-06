Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад
Последствия попадания снаряда в детский сад в Донецке. Фото © t.me / Алексей КулемZин
Кроме того, по данным властей, прошедшей ночью в результате обстрела донецкого посёлка Александровка три мирных жителя получили минно-взрывные травмы.
Украинские силовики обстреляли Донецк и примыкающий к нему город Макеевка из крупнокалиберной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град", в результате чего на этих территориях возникли пожары, некоторые дома были разрушены. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать город из систем залпового огня. По предварительной информации, ведётся обстрел возле администрации Киевского района, повреждены жилые дома", — написал он в своём телеграм-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате попадания боеприпасов сразу по трём адресам в Червоногвардейском районе Макеевки начались пожары. Кулемзин также сообщил, что прошедшей ночью при обстреле донецкого посёлка Александровка три мирных жителя получили минно-взрывные травмы. Пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Кроме того, украинский снаряд попал в местный детский сад. В результате удара повреждены кровля, стена и окна здания.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.