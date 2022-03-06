Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в детский сад

Кроме того, по данным властей, прошедшей ночью в результате обстрела донецкого посёлка Александровка три мирных жителя получили минно-взрывные травмы.

Украинские силовики обстреляли Донецк и примыкающий к нему город Макеевка из крупнокалиберной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град", в результате чего на этих территориях возникли пожары, некоторые дома были разрушены. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"Вооружённые формирования Украины продолжают обстреливать город из систем залпового огня. По предварительной информации, ведётся обстрел возле администрации Киевского района, повреждены жилые дома", — написал он в своём телеграм-канале.