"Уральские авиалинии" прекращают полёты в Египет и обратно с 6 марта
Один из бортов компании не смог вылететь из Шарм-эль-Шейха. Однако там опровергли информацию, что вылет задержан из-за введённых Западом антироссийских санкций.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" не будет выполнять рейсы в Египет и обратно начиная с 6 марта и вплоть до конца мая этого года. Об этом сообщил сам авиаперевозчик.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает выполнение рейсов из/в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022-го", — говорится в заявлении компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что авиалайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из Шарм-эль-Шейха из-за обращения к авиационным властям Египта зарубежного лизингодателя. Позже в египетском аэропорту опровергли информацию, однако уточнили, что вылет действительно отложен. Причины не назвали. Все пассажиры размещены в отеле и отправятся в Россию другим рейсом.
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