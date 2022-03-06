"Уральские авиалинии" прекращают полёты в Египет и обратно с 6 марта

Авиакомпания "Уральские авиалинии" не будет выполнять рейсы в Египет и обратно начиная с 6 марта и вплоть до конца мая этого года. Об этом сообщил сам авиаперевозчик.

Ранее в СМИ появилась информация, что авиалайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из Шарм-эль-Шейха из-за обращения к авиационным властям Египта зарубежного лизингодателя. Позже в египетском аэропорту опровергли информацию, однако уточнили, что вылет действительно отложен. Причины не назвали. Все пассажиры размещены в отеле и отправятся в Россию другим рейсом.