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6 марта, 09:38

"Прерогатива государства": КХЛ попросила Минспорт гарантировать безопасность иностранных хоккеистов

После начала специальной военной операции на Украине российские клубы покинули уже 14 легионеров.

КХЛ направила официальное письмо Министерству спорта РФ с просьбой предоставить гарантии безопасности пребывания иностранных хоккеистов и членов их семей на территории страны. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу лиги.

После начала специальной военной операции на Украине российские хоккейные команды покинули уже 14 легионеров. В КХЛ напомнили, что в случае самовольного расторжения контракта игрок должен выплатить клубу денежную компенсацию.

"Лига не видит никакой опасности для пребывающих в России иностранных игроков. Дополнительно КХЛ отправлено официальное письмо в Минспорта РФ с просьбой предоставить гарантии безопасности пребывания иностранных хоккеистов и членов их семей на территории РФ, а также их беспрепятственный выезд по окончании сезона, так как предоставление официальных гарантий — это прерогатива государства", — заявили в КХЛ.

Лимит на легионеров больше не актуален: Топ-10 иностранных спортсменов и тренеров, уже покинувших Россию из-за ситуации на Украине

Лимит на легионеров больше не актуален: Топ-10 иностранных спортсменов и тренеров, уже покинувших Россию из-за ситуации на Украине

Ранее Лайф сообщал, что из уфимского "Салавата Юлаева" ушли все легионеры. Команду покинули датский защитник Филип Ларсен, а также финны Юха Метсола, Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. С новосибирской "Сибирью" расстались финны Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Контракты с ЦСКА расторгли шведские нападающие Йоаким Нордстрём и Лукас Валльмарк.

Обложка ©

khl.ru

Роман Фейгин
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