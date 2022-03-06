"Прерогатива государства": КХЛ попросила Минспорт гарантировать безопасность иностранных хоккеистов
После начала специальной военной операции на Украине российские клубы покинули уже 14 легионеров.
КХЛ направила официальное письмо Министерству спорта РФ с просьбой предоставить гарантии безопасности пребывания иностранных хоккеистов и членов их семей на территории страны. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу лиги.
После начала специальной военной операции на Украине российские хоккейные команды покинули уже 14 легионеров. В КХЛ напомнили, что в случае самовольного расторжения контракта игрок должен выплатить клубу денежную компенсацию.
"Лига не видит никакой опасности для пребывающих в России иностранных игроков. Дополнительно КХЛ отправлено официальное письмо в Минспорта РФ с просьбой предоставить гарантии безопасности пребывания иностранных хоккеистов и членов их семей на территории РФ, а также их беспрепятственный выезд по окончании сезона, так как предоставление официальных гарантий — это прерогатива государства", — заявили в КХЛ.
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