"Прерогатива государства": КХЛ попросила Минспорт гарантировать безопасность иностранных хоккеистов

КХЛ направила официальное письмо Министерству спорта РФ с просьбой предоставить гарантии безопасности пребывания иностранных хоккеистов и членов их семей на территории страны. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу лиги.

После начала специальной военной операции на Украине российские хоккейные команды покинули уже 14 легионеров. В КХЛ напомнили, что в случае самовольного расторжения контракта игрок должен выплатить клубу денежную компенсацию.

"Лига не видит никакой опасности для пребывающих в России иностранных игроков. Дополнительно КХЛ отправлено официальное письмо в Минспорта РФ с просьбой предоставить гарантии безопасности пребывания иностранных хоккеистов и членов их семей на территории РФ, а также их беспрепятственный выезд по окончании сезона, так как предоставление официальных гарантий — это прерогатива государства", — заявили в КХЛ.