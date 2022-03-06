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6 марта, 09:39

В Россию из Донбасса и с Украины прибыло более 181 тысячи беженцев

20 тысяч из них эвакуировались с территории Незалежной через пункты пропуска Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

В Россию из Донбасса и с Украины прибыло более 181 тысячи человек. При этом 162,5 тысячи из этого числа составляют жители ДНР и ЛНР, чья эвакуация началась ещё 18 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По данным на 6 марта, границу России пересекло 181,5 тысячи человек, 162,5 тысячи прибыли из ДНР и ЛНР начиная с 18 февраля. Остальные 20 тысяч человек эвакуировались с Украины через пункты пропуска Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма", — говорится в сообщении.

Также, по данным информатора, в числе прибывших в Россию почти 48 тысяч детей и более 12 тысяч иностранцев, имеющих гражданство третьих стран.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер

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