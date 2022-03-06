В Россию из Донбасса и с Украины прибыло более 181 тысячи беженцев

20 тысяч из них эвакуировались с территории Незалежной через пункты пропуска Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

В Россию из Донбасса и с Украины прибыло более 181 тысячи человек. При этом 162,5 тысячи из этого числа составляют жители ДНР и ЛНР, чья эвакуация началась ещё 18 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"По данным на 6 марта, границу России пересекло 181,5 тысячи человек, 162,5 тысячи прибыли из ДНР и ЛНР начиная с 18 февраля. Остальные 20 тысяч человек эвакуировались с Украины через пункты пропуска Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма", — говорится в сообщении.