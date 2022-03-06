"Великая нация и мировая держава": Джонсон заявил, что НАТО не собирается бросать вызов России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото Twitter / Борис Джонсон
Он заверил при этом, что там не испытывают враждебных чувств к русскому народу.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что НАТО не настроено враждебно по отношению к русскому народу и не ставит под сомнение существование России как мировой державы.
"Мы не испытываем враждебных чувств к русскому народу. У нас нет желания бросить вызов великой нации и мировой державе", — заявил Борис Джонсон газете The New York Times.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации". По мнению президента РФ Владимира Путина, разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение её будущее. Он указал на то, что всем известное поведение Запада по отношению к России может привести к печальным последствиям в случае обогащения арсенала Незалежной с их стороны.