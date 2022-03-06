В аэропорту Шарм-эль-Шейха опровергли задержание самолёта "Уральских авиалиний"

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был вылететь в Домодедово из Шарм-эль-Шейха, не был задержан египетскими властями. Об этом сообщил ТАСС источник в самой воздушной гавани.

"Руководство аэропорта не задерживало борт "Уральских авиалиний", — подчеркнул собеседник агентства. Вылет лайнера был действительно приостановлен, но причины пока не известны. Уточняется, что все туристы размещены в гостинице, для их отправки в Россию готовится самолёт компании Air Cairo.