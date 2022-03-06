В аэропорту Шарм-эль-Шейха опровергли задержание самолёта "Уральских авиалиний"
Вылет был отложен по другим причинам, которые пока не называются. Российские туристы размещены в гостинице, их доставят на родину рейсом египетских авиалиний.
Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был вылететь в Домодедово из Шарм-эль-Шейха, не был задержан египетскими властями. Об этом сообщил ТАСС источник в самой воздушной гавани.
"Руководство аэропорта не задерживало борт "Уральских авиалиний", — подчеркнул собеседник агентства. Вылет лайнера был действительно приостановлен, но причины пока не известны. Уточняется, что все туристы размещены в гостинице, для их отправки в Россию готовится самолёт компании Air Cairo.
Ранее в СМИ появилась информация, что авиалайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского Шарм-эль-Шейха из-за обращения к авиационным властям Египта зарубежного лизингодателя. Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям остановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Ограничения касаются перевозчиков, у которых самолёты находятся в лизинге от иностранных компаний. Запрет на авиасообщение касается тех стран, которые присоединились к антироссийским санкциям и закрыли своё воздушное пространство. "Аэрофлот", а также его "дочки" "Россия" и "Аврора" сообщили, что с 8 марта приостанавливают все международные рейсы, кроме полётов в Минск. Позже лоукостер "Победа" также объявил об аналогичном решении.
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