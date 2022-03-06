Мантуров заявил о готовности России уйти от импорта энергетического оборудования
Более того, Минпромторг намерен предложить конструктивные деловые отношения заинтересованным и добросовестным иностранным компаниям, а также выполнить все ранее взятые на себя обязательства.
Россия готова уйти от импорта энергетического оборудования, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, организации, намеревающиеся покинуть наш рынок, не смогут спровоцировать катастрофу в этой отрасли, так как страна обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для производства этой продукции.
"Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход от импорта этой продукции там, где он ещё остался", — сказал Мантуров на совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения.
Участники обсуждения пришли к мнению, что технологический уровень российского турбинного и котельного оборудования соответствует самым высоким мировым стандартам и позволяет производить на территории страны почти всю линейку для энергетики. Минпромторг готов предложить заинтересованным и добросовестным иностранным компаниям конструктивные деловые отношения. В ведомстве заявили, что исполнят все ранее принятые обязательства.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. Также эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 3 марта стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти 2280 долларов.
Напомним, введение антироссийских санкций связано с тем, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Япония и другие. На этом фоне на мировом рынке растут опасения, что образуется дефицит нефти, её стоимость продолжает быстро расти, как и природного газа. Лайф следит за развитием событий.