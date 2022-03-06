Мантуров заявил о готовности России уйти от импорта энергетического оборудования

Россия готова уйти от импорта энергетического оборудования, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, организации, намеревающиеся покинуть наш рынок, не смогут спровоцировать катастрофу в этой отрасли, так как страна обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для производства этой продукции.

"Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход от импорта этой продукции там, где он ещё остался", — сказал Мантуров на совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения.