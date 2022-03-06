Ковингтон победил Масвидаля в главном поединке турнира UFC 272
Судьи отдали ему преимущество единогласным решением.
Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон в главном поединке турнира UFC 272 победил своего соотечественника Хорхе Масвидаля. Соревнования прошли в Лас-Вегасе.
Бой в полусредней весовой категории продлился все пять раундов. Победа Ковингтона была зафиксирована единогласным решением судей.
Бывший временный чемпион UFC выиграл 17-й бой в смешанных единоборствах (MMA) при трёх поражениях. На счету Масвидаля 35 побед и 16 поражений.
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ТАСС / AP / Jim Young