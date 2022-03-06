Ковингтон победил Масвидаля в главном поединке турнира UFC 272

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон в главном поединке турнира UFC 272 победил своего соотечественника Хорхе Масвидаля. Соревнования прошли в Лас-Вегасе.

Бой в полусредней весовой категории продлился все пять раундов. Победа Ковингтона была зафиксирована единогласным решением судей.