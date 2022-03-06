Минобороны Белоруссии опровергло слухи об отставке начальника Генштаба Гулевича

В оборонном ведомстве также уточнили, что фабрика фейков немного напутала с деталями при подготовке вброса.

Министерство обороны Белоруссии назвало фейком информацию об отставке главы Генерального штаба Вооружённых сил страны Владимира Гулевича.

"Фабрика фейков продолжает строчить из фейкомётов. На этот раз они начали себя успокаивать ими же придуманным мифом о якобы "массовом отказе от участия в боевых действиях" и прошении об отставке начальника Генерального штаба ВС Беларуси", — говорится в сообщении министерства.