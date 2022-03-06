Минобороны Белоруссии опровергло слухи об отставке начальника Генштаба Гулевича

"Фабрика фейков продолжает строчить из фейкомётов. На этот раз они начали себя успокаивать ими же придуманным мифом о якобы "массовом отказе от участия в боевых действиях" и прошении об отставке начальника Генерального штаба ВС Беларуси", — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве также уточнили, что фабрика фейков ошиблась с деталями. Дело в том, что начальник Генштаба не может просить отставки у министра обороны Белоруссии, заявление Гулевич должен был бы написать на имя того, кто назначил, — главнокомандующего Вооружёнными силами республики.