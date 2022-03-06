Минобороны Белоруссии опровергло слухи об отставке начальника Генштаба Гулевича
В оборонном ведомстве также уточнили, что фабрика фейков немного напутала с деталями при подготовке вброса.
Министерство обороны Белоруссии назвало фейком информацию об отставке главы Генерального штаба Вооружённых сил страны Владимира Гулевича.
"Фабрика фейков продолжает строчить из фейкомётов. На этот раз они начали себя успокаивать ими же придуманным мифом о якобы "массовом отказе от участия в боевых действиях" и прошении об отставке начальника Генерального штаба ВС Беларуси", — говорится в сообщении министерства.
В оборонном ведомстве также уточнили, что фабрика фейков ошиблась с деталями. Дело в том, что начальник Генштаба не может просить отставки у министра обороны Белоруссии, заявление Гулевич должен был бы написать на имя того, кто назначил, — главнокомандующего Вооружёнными силами республики.
Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.