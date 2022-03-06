"Сейчас уже стыдно": Пользователи Сети высмеяли Байдена из-за слов о "вторжении Путина в Россию"

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку. На этот раз он перепутал Россию и Украину, когда комментировал специальную военную "Операцию Z". Видео сразу же разлетелось по всем соцсетям, а бурная реакция пользователей не заставила себя долго ждать.

Так, пользователь с ником Seven Wonders возмутился: "Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это".

"Обожаю уроки географии от нашей администрации", — написал с иронией Joan Melnick.

"Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно", — отметил jeff Scarpino.