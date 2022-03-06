"Сейчас уже стыдно": Пользователи Сети высмеяли Байдена из-за слов о "вторжении Путина в Россию"
Некоторые комментаторы отреагировали с иронией, а другие возмутились, заявив, что первая тысяча оговорок американского лидера вызывала улыбку, но теперь за них уже стыдно.
Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку. На этот раз он перепутал Россию и Украину, когда комментировал специальную военную "Операцию Z". Видео сразу же разлетелось по всем соцсетям, а бурная реакция пользователей не заставила себя долго ждать.
Так, пользователь с ником Seven Wonders возмутился: "Быть того не может, чтобы 81 миллион американцев выбрал в президенты это".
"Обожаю уроки географии от нашей администрации", — написал с иронией Joan Melnick.
"Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно", — отметил jeff Scarpino.
"Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе "ничего подобного не было со Второй мировой". Извините? Он был в подвале с 2001 года?" — возмущается Duco Darling.
Лайф уже неоднократно рассказывал, что Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Буквально несколько дней назад американский президент перепутал украинцев с иранцами. Однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном и оговорился, заявив, что любит детей "больше, чем людей". Кроме того, Байден не раз называл вице-президента Камалу Харрис президентом Штатов. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Из-за подобных инцидентов ему дали прозвище Джо Деменцио.
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