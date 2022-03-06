Политолог Баширов: Получение Киевом плутония от США должно насторожить весь мир
По мнению собеседника Лайфа, если данный факт будет доказан, западные страны должны будут отреагировать и высказать свою озабоченность.
Программа нераспространения ядерного оружия считалась в мире незыблемой. Если Вашингтон действительно поставлял Киеву плутоний для изготовления подобного оружия массового поражения, всему миру стоит насторожиться, считает политолог Марат Баширов.
"Всё-таки у украинцев со времён СССР были компетенции по обращению с изотопами. Соответственно, я думаю, что эта информация вполне достоверная. Особенно в рамках того, что были ещё сообщения, что на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют Вооружённые силы РФ, был обнаружен план изготовления ядерной бомбы. Это тревожная информация. Надо насторожиться не только нам, но и всему миру", — предупредил эксперт в беседе с Лайфом.
По его мнению, США могут сколько угодно отрицать свою причастность, однако, скорее всего, доказательства их деятельности будут найдены. Причём они будут предъявлены не только публично, но и по дипломатическим каналам.
"Как бы ни была высока ненависть к России, но распространение ядерного оружия по земному шару, особенно в тех странах, где часто бывают проявления человеконенавистничества, как на Украине, это должно на самом деле всех сплотить. Посмотрим, как будут западные страны реагировать. Я думаю, что публично, может быть, и не признают, но непублично озабоченность, конечно, должна быть высказана", — считает Баширов.
Ранее из источников стало известно о том, что подготовка к созданию ядерного оружия на Украине активизировалась в 2014 году. По словам собеседника ТАСС, Киев вёл работы по модернизации имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые можно использовать в качестве средства доставки ядерного оружия.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А позже он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации". По мнению президента РФ Владимира Путина, разговоры о размещении ядерного оружия на Украине ставят под сомнение её будущее. Он указал на то, что всем известное поведение Запада по отношению к России может привести к печальным последствиям в случае обогащения арсенала Незалежной с его стороны.
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