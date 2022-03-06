Политолог Баширов: Получение Киевом плутония от США должно насторожить весь мир

Программа нераспространения ядерного оружия считалась в мире незыблемой. Если Вашингтон действительно поставлял Киеву плутоний для изготовления подобного оружия массового поражения, всему миру стоит насторожиться, считает политолог Марат Баширов.

"Всё-таки у украинцев со времён СССР были компетенции по обращению с изотопами. Соответственно, я думаю, что эта информация вполне достоверная. Особенно в рамках того, что были ещё сообщения, что на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют Вооружённые силы РФ, был обнаружен план изготовления ядерной бомбы. Это тревожная информация. Надо насторожиться не только нам, но и всему миру", — предупредил эксперт в беседе с Лайфом.

По его мнению, США могут сколько угодно отрицать свою причастность, однако, скорее всего, доказательства их деятельности будут найдены. Причём они будут предъявлены не только публично, но и по дипломатическим каналам.

"Как бы ни была высока ненависть к России, но распространение ядерного оружия по земному шару, особенно в тех странах, где часто бывают проявления человеконенавистничества, как на Украине, это должно на самом деле всех сплотить. Посмотрим, как будут западные страны реагировать. Я думаю, что публично, может быть, и не признают, но непублично озабоченность, конечно, должна быть высказана", — считает Баширов.