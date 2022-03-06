"И весь мир молчит": Патриарх Кирилл заявил, что истребление людей в Донбассе длилось восемь лет

Глава РПЦ отметил, что знает о реальных мучениях "наших братьев и сестёр", которые в том числе страдают и за свою верность церкви.

Жители Донбасса на протяжении долгих восьми лет страдают, пока их истребляют при молчании всего мира. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

"Восемь лет в Донбассе идёт подавление, истребление людей. Восемь лет страданий, и весь мир молчит <…> Мы знаем, что наши братья и сёстры реально страдают, более того, за свою верность церкви могут пострадать", — сказал священнослужитель.