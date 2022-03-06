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6 марта, 09:54

"И весь мир молчит": Патриарх Кирилл заявил, что истребление людей в Донбассе длилось восемь лет

Глава РПЦ отметил, что знает о реальных мучениях "наших братьев и сестёр", которые в том числе страдают и за свою верность церкви.

Жители Донбасса на протяжении долгих восьми лет страдают, пока их истребляют при молчании всего мира. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

"Восемь лет в Донбассе идёт подавление, истребление людей. Восемь лет страданий, и весь мир молчит <…> Мы знаем, что наши братья и сёстры реально страдают, более того, за свою верность церкви могут пострадать", — сказал священнослужитель.

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Он также напомнил, что сегодня, 6 марта, православные верующие отмечают Прощёное воскресенье, канун многодневного Великого поста. Глава РПЦ призвал в Прощёное воскресенье всех к прощению грехов и обид.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.


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ТАСС / Михаил Терещенко

Николь Вербер

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