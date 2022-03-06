Джонсон заявил, что происходящее на Украине не является конфликтом НАТО

Также он упомянул о том, что в настоящий момент более 20 стран оказывают помощь Незалежной в области обороны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящая на Украине ситуация не является конфликтом НАТО. Об этом он сообщил в статье, опубликованной New York Times.

"Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", — написал премьер-министр.