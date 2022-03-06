Джонсон заявил, что происходящее на Украине не является конфликтом НАТО
Также он упомянул о том, что в настоящий момент более 20 стран оказывают помощь Незалежной в области обороны.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящая на Украине ситуация не является конфликтом НАТО. Об этом он сообщил в статье, опубликованной New York Times.
"Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", — написал премьер-министр.
По его словам, в январе Великобритания была в числе немногих европейских стран, направляющих помощь Украине в сфере обороны, теперь же "в этих усилиях участвуют более 20 стран".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сознательным отказ НАТО объявлять Украину "бесполётной зоной". Он раскритиковал альянс за опасения, что запрет на полёты может вызвать столкновение с Россией. Политолог Александр Гусев назвал слова Зеленского провокацией. По его мнению, ни НАТО, ни Вашингтон не смогут сейчас закрыть небо над Украиной от Военно-воздушных сил России. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ НАТО от прямого военного участия в событиях на Украине. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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