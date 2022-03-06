"Газпром" продолжает штатный транзит газа в Европу через Украину

"Газпром" не прекращает транзит российского голубого топлива в Европу через территории Украины. Об этом рассказал официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме. В соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 6 марта", — уточнил он.