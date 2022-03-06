"Газпром" продолжает штатный транзит газа в Европу через Украину
Поставки идут в полном соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн кубометров на 6 марта.
"Газпром" не прекращает транзит российского голубого топлива в Европу через территории Украины. Об этом рассказал официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме. В соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 6 марта", — уточнил он.
Накануне российская компания уже сообщала, что подача газа в Европу через Украину не останавливалась. Так, заявки на 4 марта составляли 109,5 миллиона кубических метров, 5 марта они остались на том же уровне. А 3 марта Украина временно запретила экспорт газа со своей территории из-за операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ пояснили, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency